"صاحب فضل عليا".. جمال عبدالناصر ينعى فهمي الخولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان جمال عبد الناصر، المخرج فهمي الخولي، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وكتب عبدالناصر، عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء، وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يشركه أحد في خلده حتى الملائكة والأنبياء".

وأضاف: "أستاذي وصاحب الفضل عليا في تقديمي بعد تخرجي في أول بطولة مسرحية لي وهي مسرحية (سالومي).. الصديق العزيز والأخ الكبير والمخرج الرائع الأستاذ فهمي الخولي.. في ذمة الله ".

وطالب الجمهور، بالدعاء له، قائلاً: "اللهم تغمده بالرحمة والمغفرة والإحسان إليه، وتجاوز عن سيئاته وأدخله جناتك وأحتسبه عندك من الأبرار والصديقين.. خالص عزائي لمصر والعالم العربي ولأسرته.. ولأنفسنا والوسط الفني.. ولكل عشاقه ومحبيه وتلامذته وجمهوره ..وإنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء الفاتحة".

فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، قدّم للمسرح ما يفوق 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، كانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منها: "الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي".

كانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: "الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق" وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.