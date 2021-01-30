أحمد فهمي يؤازر الأهلي في مشواره بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد فهمي، على مؤازرة النادي الأهلي في مشواره بكأس العالم للأندية بقطر، المقرر أن يُقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

ونشر فهمي، صورة له وعلق: "فاكرين رادس.. فاكرين جاروا.. فاكرين الأهلي في اليابان.. جمهوره معاه، وفي أي مكان.. أهلاوي، إرفع رأسك فوق".

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم في مباراته الإفتتاحية بمونديال الأندية، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ في الثامن من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أنه لاعبي الفريق والجهاز الفني أجروا مسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.