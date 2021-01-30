صور| آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف عادل نافع نجل شقيقة الفنان علي حميدة عن تطورات الحالة الصحية لخاله، بعد إصابته بالمرارة واكتشاف وجود حصوة بالكلى.

نشر عادل صورة تجمعه بخاله من داخل أحد المستشفيات ، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، علق :"السلام عليكم، الحمد لله حالة خالي الدكتور علي حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أي شئ، نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه".

أضاف: "شهادة أمام الله لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة، أنا مع خالي ولو في أي جديد هنزله ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".

الفنان علي حميدة تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، للعلاج على نفقة الدولة بعد تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مع وزيرة الصحة د.هالة زايد.