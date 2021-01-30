دنيا سمير غانم تهنئ ابنة رجاء الجداوي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 30 يناير.

نشرت دنيا صورة تجمعهما رفقة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أميرة يا أجمل وأغلى أخت، ربنا يسعدك ويخليلك روضة حبيبتي".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".