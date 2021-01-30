نجوم الفن يواسون ظافر العابدين بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنان ظافر العابدين، في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم تعليقات الفنانين، في التقرير التالي:

كندة علوش

كتبت الفنانة كندة علوش، عبر إنستجرام: "البقاء لله يا ظافر.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك على فراقها".

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف، كتبت عبر إنستجرام : "البقاء لله.. ربنا يرحمها ويصبرك".

دنيا سمير غانم

كتبت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر إنستجرام: "البقاء لله.. ربنا يرحمها يا رب ويصبرك ".

شيماء سيف

الفنانة شيماء سيف، كتبت عبر إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان ".

محمود حجازي

فيما كتب الفنان محمود حجازي، عبر إنستجرام : "البقاء لله يا حبيبي.. ربنا يصبركم ويغفر لها، ويدخلها فسيح جناته ".

فريال يوسف

الفنانة فريال يوسف، كتبت عبر إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها وربي يصبركم على فراقها ".

ياسمين عبدالعزيز

كتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر إنستجرام: "البقاء لله.. ربنا يرحمها".

درة زروق

الفنانة درة زروق، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركم.. البركة فيك، الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته".

أحمد السعدني

كتب الفنان أحمد السعدني، عبر إنستجرام: "يا حبيبي يا ظافر.. ربنا يرحمها ويصبرك يا رب".

شيكو

الفنان شيكو، كتب عبر إنستجرام: "البقاء لله.. الله يرحمها ويصبركم".

محمد سيد بشير

كتب المؤلف والسيناريست محمد سيد بشير، عبر إنستجرام: "البقاء والدوام لله يا حبيبي.. ربنا يصبرك يا رب".

بتول عرفة

المخرجة بتول عرفة، كتبت عبر حسابها على تويتر: "‏البقاء لله في وفاة والدة الصديق الغالي جداً المحترم الفنان ظافر العابدين.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك ويلهمك الصبر والسلوان يا ظافر.. نسألكم الدعاء".

وكان الفنان ظافر العابدين، قد أعلن وفاة والدته، منذ ساعات قليلة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء لله.. توفت والدتي الغالية (عزيزة) ..فجر اليوم، هنتوحشك برشا، هنتوحش عزك وطيبتك وحبك.. ربي يرحمك".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان ظافر العابدين، مسلسل"عروس بيروت" بطولة نخبة من الممثلين من الوطن العربي بينهم محمد الأحمد وكارمن بصيبص وتقلا شمعون.