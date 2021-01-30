درة توجه رسالة لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة: "كن نسخة من نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة درة زروق نصيحة ورسالة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت درة صورا لها من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن دائما نسخة من نفسك من الدرجة الأولى وليس نسخة ثانية من شخص آخر.. (جودي جارلاند)".

وتنشغل درة، خلال الفترة الحالية بتصوير فيلمها السينمائي الجديد "الكاهن" وتجسد خلاله دور سيدة تُدعى فيروز.

"الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في البطولة: محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب وحنان سليمان .