فن ومشاهير

بمناسبة عيد ميلادها.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن رسالة ودعاء بخط يد والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الذي يوافق ٣٠ يناير، عن رسالة قديمة ودعاء بخط يد والدتها.

ونشرت أميرة، صورة من الرسالة، عبر الحساب الرسمي لوالدتها على إنستجرام، وحرصت الفنانة مي كساب على تهنئتها، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا نور عينينا كلنا".

وحملت الرشالة التي كتبتها الراحلة رجاء الجداوي لابنتها بمناسبة عيد ميلادها: "إن شاء الله وبإذنه عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي.. ابنتي الغالية أميرة.. يا رب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى، وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي ابنتها".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو ٢٠٢٠، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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