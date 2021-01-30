خاص| حقيقة صورة حورية فرغلي داخل غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة حورية فرغلي، ظهرت خلالها داخل غرفة العمليات مرتدية الملابس الخاصة بها استعدادا لإجراء عملية جديدة في أنفها.

وكانت حورية مُحاطة في الصورة بثلاثة أطباء، وانتشر معها تصريح نُسب لها تؤكد خلاله أنها ستخضع لآخر عملية طالبة من محبيها الدعاء بنجاحها حتى تستعيد صورتها الأولى.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من حورية فرغلي، أن الصورة قديمة لواحدة من العمليات التي سبق وأجرتها حورية، وتمت في مستشفى بمنطقة أكتوبر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وجود حساب جديد على فيسبوك ينتحل اسم وصفة حورية، وكان سببا في انتشار هذه الصورة، مشددا على أن حورية لا علاقة لها بهذا الحساب.

حورية قالت مؤخرا في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC": "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطرت "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق بين شكلي قبل كده، ودلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقي ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".