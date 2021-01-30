شكرا لقرائتكم خبر عن الحلانى:"الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر" وسوزان نجم الدين:"صدقت يا فارس العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم اللبناني عاصى الحلانى، جمهوره و متابعيه حكمة نالت إعجابه عبر حسابه على تويتر، وهى: "الصادق لا يحلف ، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم ، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل"، وأكدت النجمة سوزان نجم الدين، على المقوله، وكتبت له قائلة:" صدقت يا فارس العرب".



عاصى الحلانى

وظهر عاصي الحلاني مؤخرا في برنامج "اللايف من الدوبلكس "، حيث قام بغناء "ياطيور بالعالى" بمشاركة نجلة "الوليد" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقالت أبلة فاهيتا خلال برنامجها: "الواد وباباه زى السكر وأنت ياوليد مش عايز تتجوز تانى زى بابا"، ليرد عليها: "لا انا ممكن اتجوزعادى ".

وقالت أبلة فاهيتا، للمطرب اللبناني عاصي الحلانى: "مخوفتش إنك اتجوزت أجمل واحدة في لبنان لأن الموضوع ده محتاج ثقة كبيرة في النفس، فرد عليها: "طالما في حب متبادل وقناعة بين الطرفين مفيش حاجه تخوف"، لترد عليه: "أنا المرحوم كان بيعانى من حلاوتى مر الشكوى"، وقال عاصى:"علشان كده مات انتى جبتيلوا مرض ربنا ياخدك ".

وقام عاصي الحلاني بغناء أغنية "وانا ماراق مريت “ليقوم نجله الوليد بغنائها باللغة الإنجليزية، مشيرا الى أن ابنته ماريتا تتمتع بخفة الظل وكانت تستعد للمشاركة في أحد المسلسلات ولكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيله بعض الوقت.