شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم عمل فيلم Mission Impossible محتجز داخل لندن بعد غلق الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أزمة جديدة يتعرض لها طاقم عمل فيلم الأكشن والحركة الشهير Mission Impossible، والتى جاءت فى احتجاز طاقم العمل داخل المملكة المتحدة، بعد غلق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتعرض طاقم عمل الجزء السابع من سلسلة Mission Impossible، لأزمة كبيرة وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، والتى جاءت فى غلق الحدود الدولية للبلاد، ما يمنعهم من السفر والعودة إلى ديارهم مرة آخرى، أو الانتقال لاستكمال تصوير المشاهد فى الإمارات العربية المتحدة.



توم كروز فى كواليس التصوير



توم كروز

ويخشي القائمين على الجزء السابع لـ Mission Impossible من حدوت تأجيلات آخرى للعمل القادم، بعد سلسلة من التوقفات التى شهدها التصوير العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية إن النجم توم كروز، صاحب الـ 58 عامًا، يصر على أن التصوير سيكتمل في الوقت المحدد لإطلاق فيلم Mission Impossible في نوفمبر 2021.



توم كروز فى التصوير



توم كروز بالكمامة الطبية

وكان قد تم تسريب مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

واستقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: "التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة".