شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتغزل فى الأهلى قبل مونديال الأندية: جمهوره معاه وفى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان أحمد فهمى، من أكثر النجوم المنتمين للنادى الأهلى، ويشارك من حين لآخر متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بلقطات من تشجيعه للمارد الأحمر، والتى كان آخرها، صورة نشرها منذ قليل وهو يحتضن كأس أفريقيا الذى توج به الأهلى مؤخرًا على حساب الزمالك وتأهل بعده إلى مونديال الأندية.

وكتب فهمي فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، "فاكرين رادس، فاكرين جاروا، فاكرين الأهلي في اليابان، جمهوره معاه وفي اي مكان، أهلاوي ارفع راسك فوق".

ويستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لبدء رحلته فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، بافتتاح مشوار الفريق فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويدخل المارد الأحمر، بطل الثلاثية التاريخية بالموسم الماضى، مباريات المونديال وفى جعبته 31 مباراة دون هزيمة على مستوى كل البطولات، من بينها 22 مباراة فى الدورى، ويطمح الأهلى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام بطل قطر.