شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين راقصة باليه بفيلم "فى عز الضهر" أمام مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ميرنا نور الدين ضمن أحداث فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان العالمى مينا مسعود شخصية راقصة بالية تدخل في قصة حب مع مينا مسعود والذى تدور أحداثه في إطار التشويق والأكشن، فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل .





وشاركت ميرنا نور الدين فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 42 هذا العام، وأجرت لقاءً مع الزميلة منة يحيى فى تليفزيون الخليج 365، وكان أول الأسئلة التي وجهتها للفنانة ميرنا نور الدين: "هل اتغيرتى بعد الشهرة اللى عاملها لك دورك فى مسلسل حكايات بنات"، لترد:"لا والله زى ما أنا ماتغيرتش".

وردًا على سؤال: "بتحبى أية أكتر المجوهرات ولا الورد"، قالت الفنانة:" بحب الأكل أكتر من المجوهرات والورد، وأكتر أكلة بحبها المحشى"، وكشفت ميرنا نور الدين، عن أنها تقوم حالياً بتأدية دور في مسلسل "يوم وليلة" بطولة الفنان أحمد رزق، مشيرة إلى أنها تدرس عددا من العروض لمسلسلات شهر رمضان المقبل.





وتظهرميرنا نورالدين كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد بأحداث مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، والذى تم الإنتهاء من تصويره قبل أيام للعرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته أيتن عامر وداليا مصطفى ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.