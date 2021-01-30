شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة المخرج فهمي الخولي بمسقط رأسه وسط حزن الوسط الثقافى بالبحيرة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، جثمان المخرج الكبير فهمي الخولي بمسقط رأسه، بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على الوسط الثقافى والفنى بالبحيرة بعد إعلان وفاة المخرج الكبير إثر صراعه مع المرض.

واشتعلت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالبحيرة بنعى المخرج الراحل الذى أثرى المسرح المصرى بأعماله المتميزة.

ونعى فرع ثقافة البحيرة بمزيد من الحزن والأسى المخرج فهمي الخولي ابن مدينة دمنهور، داعين المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعرب محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة عن بالغ حزنه لوفاة المخرج الراحل، معتبرا أن وفاته تعد خسارة فنية للمسرح المصري الحديث.

وأكد وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، أن المخرج الراحل هو من الرعيل الأول لفرقة البحيرة المسرحية التى أسسها وجيه أباظه محافظ البحيرة فى الستينيات بمرافقة عدد كبير من نجوم الفن المصرى فى عصره الذهبى مثل محمود الحدينى ومحمد نوح ومحمود الجندى وغيرهم من النجوم الكبار.

وأضاف أن الفنان الراحل كان دائما متواصل مع فنانى البحيرة ومبدعيها وداعم أساسى لهم وأخرج عدد من عروض فرقة البحيرة المسرحية وآخرها مسرحية الأرض للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد نعت المخرج فهمى الخولي الذي ترك أعمالاً خالدة في تاريخ المسرح المصري الحديث

يذكر أن المخرج الراحل فهمى الخولى من رموز المسرح فى مصر وساهم فى تأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتولّى إدارة فرقة المسرح الحديث، ومسرح الغد، وفرقة تحت 18عاماً التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وقدم المخرج الراحل عدد من الاعمال المسرحية المتميزة منها الوزير العاشق ، ولن تسقط القدس وسالومي ، بالاضافة الى مشاركته بالتمثيل فى العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة.



جنازة الفنان الكبير فهمي الخولي



جنازة الفنان الكبير فهمي الخولي



جنازة الفنان الكبير فهمي الخولي



جنازة الفنان الكبير فهمى الخولى بمسقط رأسه (4)



جنازة الفنان الكبير فهمي الخولي