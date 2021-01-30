شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي تعزف على البيانو وتتمنى تقديم داليدا في عمل فنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رزان مغربى إنها تعشق النجمة الراحلة المطربة داليدا بكل تفاصيلها ونفسها تقوم بأداء دورها موجهة الشكر إلى أهل شبرا وبنات شبرا.

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنها تتمنى أن تخوض تجربة سينمائية أو درامية لتقديم شخصية داليدا.

وعزفت الفنانة رزان مغربى على البيانو من خلال الحلقة مشيرة أنها تلعب على البيانو وهى طفلة عندها 4 سنوات، وقال لها الليثى: انتى بتغنى وترقصى وتمثل وتقدمى برامج.

وأضافت أن نجلها رام يتميز بالهدوء وصادق طول الوقت يقول الحقيقة كما إنه يحب متابعة البرامج السياسية.

وقالت الفنانة رزان مغربي إن فيلم "صابر وراضي" كوميدى ولايت وسعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد آدم ودورى فى الفيلم مديرة شركات، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي.

وأضافت أن أحب الأدوار إلى قلبها والأقرب أيضًا هو مونيكا في فيلم حرب إيطاليا مع النجم أحمد السقا، وقامت بتقديم جزيل الشكر إلى الفنان الكبير أحمد السقا واعتبرت فيلم "حرب أيطاليا" من أفضل الأفلام السينمائية فى مسيرتها.

وعلى جانب آخر أشارت رزان مغربى إلى أن عمر الشريف هو أفضل ممثل فى العالم العربى وتمنيت أن أقف أمامه فى السينما، وأنه تعشق سعاد حسنى وبخاصة دورها فى الفيلم الرائع "خلى بالك من زوزو"

وعرض للفنانة رزان مغربى مؤخرا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، المقرر وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.