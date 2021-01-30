شكرا لقرائتكم خبر عن درة أنيقة بالأبيض فى فوتوسيشن جديد.. وتعلق: كن الإصدار الأول من نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة درة متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، بإطلالة مميزة في أحدث فوتوسيشن لها، حيث تميزت في صوره بفستان باللون الأبيض إلى جانب جاكت حملته على كتفها، ونشرت درة 4 صور من جلسة التصوير الجديدة، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا من جانب متابعيها عبر التعليقات، واللذين أثنوا على الفوتوسيشن وأناقتها، فيما كتبت درة فى تعليقها على الصور، "كن دائماً الإصدار الأول من نفسك ولا تكن الإصدار الثاني من شخص آخر".



درة

وتأتى صور الفنانة درة الأخيرة فى الوقت التى تواصل فيه تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الكاهن"، ويشاركها فى بطول العمل النجم إياد نصار والذى يشهد قصة حب تجمع بينهما ويتزوجا، وكشف اليوم السابق فى وقت سابق تفاصيل أحداث الفيلم الذى تدور حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

درة فى أحدث صور لها

وصورت درة وإياد نصار مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك لمدة أسبوع، ويستكمل فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية فى القاهرة بديكور شركة فى القرية الذكية، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.



درة أنيقة فى فستان أبيض

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، هو آخر أعمال درة السينمائية، وشاركها البطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وآخرين، وهو من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.