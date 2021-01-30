شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن صحة الفنان على حميدة.. وابن شقيقته: حالته مستقرة بدعوات الناس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل نافع، ابن شقيقة الفنان والمطرب على حميدة، عن استقرار الحالة الصحية لخاله صاحب أغنية "لولاكى"، الذى يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.



على حميدة داخل المستشفى

ونشر نافع فى صورة مع خاله، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله حاله، خالى الدكتور على حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أى شيء، نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله، لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة"، وأضاف: "أنا مع خالى ولو فى أى جديد هنزله، ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".









وسبق ونشر بعض أفراد العائلة، منذ يومين، صورا مع حميدة التقطت أثناء زيارتهم له فى المستشفى.

وكان الفنان على حميدة، أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".





وعن زيارة الفنانين له خلال فترة مرضه، قال حميدة: "أنا زعلان من المطربين المصريين، وكنت أتمنى زيارتهم وسؤالهم عنى، وتحديدا الفنان حميد الشاعرى والفنان تامر حسنى"، وتابع:"محدش من المطربين سأل عنى باستثناء الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل".



