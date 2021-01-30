شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ابنة رجاء الجداوى بصورة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الاحتفال بعيد ميلاد أميرة، أبنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي، حيث نشرت صورة تجمعهما ويتوسطهما والدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتوجه لها رسالة تهنئة فى عيد ميلادها، وقالت دنيا سمير غانم فى تعليقها على الصورة التى جمعتها مع شقيقتها، وأميرة ووالدتها الراحلة رجاء الجداوى، "كل سنة وانت طيبة يا أميرة يا أجمل و أغلي أخت، ربنا يسعدك و يخليلك روضة حبيبتي".

وكانت قد حرصت أميرة، منذ أيام، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار، بنشر مجموعة من الصور على حساب "إنستجرام" الذى يحمل اسم رجاء الجداوى، وتديره أميرة بعد رحيل والدتها.



دنيا سمير غانم والراحلة رجاء الجداوي وابنتها