شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة رجالة يضيف 802 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليصل لـ 3 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات تجاوزت الـ2 مليون جنيه، بعدما حقق 802 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة أمس الأربعاء، لتتجاوز إيراداته الـ3 ملايين جنيه حيث انطلق "وقفة رجالة"، فى دور العرض السينمائية يوم الخميس الماضى الموافق 14 يناير، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، حيث يدخل الفيلم منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.