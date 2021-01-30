شكرا لقرائتكم خبر عن فاضى شوية.. حمزة نمرة بيشرب قهوة فى حتة بعيدة مع الشاعر محمود فاروق × صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح حققها المطرب حمزة نمرة بأغنيته "فاضى شوية" الذى طرحها في وقت سابق ضمن أغانى ألبومه الأخيرة، وهى الأغنية الذى مازح متابعيه حولها بنشر صورة له بصحبة الشاعر محمود فاروق، عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب فى تعليقه عليها: "هي قهوة فى حته بعيدة فعلا بس حاسس إنها ضيقة سيكا، مع الرفيق العزيز والشاعر الكبير محمود فاروق".



حمزة نمرة على انستجرام

وتخطت أغنية "فاضى شوية" للفنان حمزة نمرة حاجز 32 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



حمزة نمرة

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم مولود سنة 80" يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن ضمن رسائل التهنئة التى تلقاها حمزة نمرة بمناسبة الأغنية ما قالته المطربة أنغام عن إعجابها بأغنية "فاضى شوية" فقد كتبت أنغام عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته فاضى شوية وقولوا له مبروك".