شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتغزل في جمال لبنان بمشهد تساقط الثلوج وأغنية لـ فيروز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تكف الفنانة اللبنانية إليسا عن التغزل فى بلدها لبنان، بلد الأرز، معبرة دائما عن حبها العميق لبلادها، كما كانت الفترة الماضية تتحدث كثيرًا رافضة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكانت دائما ما تهاجم السياسيين اللبنانيين، وتتهمهم بأنهم السبب فيما وصلت إليه الأحوال فى لبنان.

ويتميز لبنان بمظاهره الطبيعية الخلابة، كما يتحول للوحة بديعة فى فصل الشتاء، خاصة مع تساقط الثلوج، الذى تحوله معالم لبنان للوحة بديعة يطغى عليها اللون الأبيض.

وفى هذا السياق، نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمى بتويتر، فيديو يظهر تساقط الثلوج فى لبنان، ويظهر مشهد الثلوج التى تغطي الأماكن بصورة بديعة، وفى الخلفية أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، للتغزل فى لبنان، بصوت إليسا، التى كتبت فى تعليقها على الفيديو: "بتتلج الدني بتشمس الدني، يا لبنان بحبك تا تخلص الدني".



الثلج



مشهد الثلوج

ومن جهة أخرى، كانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد خطفت الأضواء على منصات السوشيال ميديا، بعدما شاركت جمهورها ومعجبيها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال تواجدها في اليونان، معلقة: "صورة جديدة في ليلة باردة"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها على المنصة الاجتماعية.

وتألقت الفنانة إليسا في اللقطة الفوتوغرافية التي نشرتها على إنستجرام، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة بالقرب من أحد الشواطئ في اليونان وبالتحديد في "سانتوريني"، مرتدية نظارة شمسية حينما كانت تنظر إلى السماء، فيما انهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها الذين أعربوا عن إعجابهم بهذه الإطلالة.

وبين الحين والآخر، تخطف الفنانة إليسا الأضواء بإطلالتها المتميزة واختيارها لمجموعة متنوعة من الأزياء التي تناسب شخصيتها، ففي وقت سابق، ظهرت إليسا مرتدية في صورتين نشرتهما عبر انستجرام، ظهرت فيهما مرتدية بدلة بنفس لون الجاكت، الذى ارتدته الملكة رانيا عام 2018، برفقة الملك بعد اجتماع لمناقشة مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لكن الملكة رانيا ارتدته بطريقتها حيث اختارت الجاكيت منفردًا مع قفل أزراره، بالإضافة إلى أنها اختارت حذاءً مدببا من أتسسوريزد مع حقيبة سيلين، بينما ظهرت اليسا مرتدية البليزر والبنطلون بشكل واحد.