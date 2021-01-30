شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومها الصغير يستقبلان المعزين في والدها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل النجم أحمد السقا، مساء اليوم السبت، عزاء اليوم الثانى لـ حماه ووالد زوجته الإعلامية مها الصغير، خبير التجميل "محمد الصغير"، الذى وافته المنية أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث اقيم عزاء اليوم الأول أمس الجمعة فى منزل الصغير بمدينة 6 أكتوبر.

كان النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير، قد تلقوا الجمعة، عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر.

وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، أمس، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد.