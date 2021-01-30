كورونا يشل هوليوود.. تراجع "غير مسبوق" في عدد المسلسلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع عدد المسلسلات التي بثت أو طرحت حلقات جديدة منها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة مع 2019، للمرة الأولى منذ بدء نشر هذا المؤشر السنوي.

ففي 2020، عرضت قنوات التلفزيون أو منصات البث التدفقي 493 مسلسلاً، بتراجع 7% خلال عام، على ما أعلنت "اف اكس ريسرتش" التابعة لمجموعة "ديزني" لوكالة "فرانس برس" الجمعة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وكان مجموع المسلسلات حقق في 2019 مستوى قياسياً بلغ 532، أي أكثر من ضعفي العدد المسجل قبل 10 سنوات (211)..

ومع وصول منصات جديدة أبرزها "ديزني" و"آبل تي في"، و"إتش بي أو ماكس"، و"بيكوك" بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويولويو/تموز 2020، غزت مسلسلات جديدة الشاشات في الأشهر الأخيرة.

غير أن جائحة "كوفيد-19" شلّت هوليوود منذ ربيع 2020 ما عطّل عجلة تصوير الأعمال الجديدة مذاك.

ولم تعطِ "اف اكس ريسرتش" أي تحليلات إزاء أسباب هذا التراجع، وهو الأول منذ بدأت المجموعة نشر هذه الأرقام سنوياً في 2009، كما لم تقدم تفاصيل عن قنوات البث.

وفي السنوات الماضية، أظهرت الأرقام ازدياداً كبيراً في المسلسلات المعروضة على المنصات الإلكترونية، في مقابل تراجع أعداد الأعمال المعروضة على قنوات الكابل وأيضاً بدرجة أقل على القنوات الوطنية الأمريكية.