شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير حزنا على والدها: الدنيا وقفت.. والسقا: الله يرحمك يا أبويا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية مها الصغير، عن حزنها الشديد لوفاة والدها مصفف الشعر محمد الصغير، الذى رحل أمس الجمعة، متأثرًا بفيروس كورونا، مؤكدة أن الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمض فيها عينه للمرة الأخيرة.



مها الصغير مع والدها الراحل

مها الصغير عن رحيل والدها: أبى بطلى الأوحد واستقامة ظهرى

ونشرت مها، عدة صور مع والدها الراحل، وكتبت فى تعليقها عليها: "وكأن يا روحى ونور عينى الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة"، مضيفة: "رحل محمد الصغير.. أبى بطلى الأوحد واستقامة ظهرى، نسألكم الفاتحة والدعاء".



مها الصغير

وفى السياق ذاته، أعرب أحمد السقا، زوج مها الصغير، أيضًا، عن حزنه لوفاة حماه، حيث نشر صورة له عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام، وكتب فى تعليقه على الصورة: "الله يرحمك يا أبويا".

وكان النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير، قد تلقوا الجمعة، عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر.

وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، أمس، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد.





وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية فى الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.



