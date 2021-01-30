فن ومشاهير

نجوم الفن يقدمون التعازى لـ ظافر العابدين فى وفاة والدته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لـ ظافر العابدين فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازى للنجم التونسى ظافر العابدين في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، وكتبت الفنانة ، قائلة:" البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك"، وقالت الفنانة شيماء سيف:"البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان"، وكتبت الفنانة هدى المفتى: "البقاء لله ربنا يغفر لها".

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 

شيماء سيف و هدى المفتى
شيماء سيف و هدى المفتى

 

كما أعربت الفنانة كارمن بصيبص عن حزنها، قائلة:" الله يرحمها ربنا يصبرك"، فيما كتب الفنان محمود حجازى: "البقاء لله يا حبيبي ربنا يصبركم ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته"، وقال المؤلف محمد سيد بشير :" البقاء والدوام لله ياحبيبي، ربنا يصبرك يارب".

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

 

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

 

محمود حجازى
محمود حجازى

 

وأعلن الفنان التونسى ظافر العابدين، وفاة والدته السيدة "عزيزة"، فجر اليوم السبت، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر العابدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع والدته الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها: "البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك".

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا