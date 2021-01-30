شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان التونسي ظافر العابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان التونسى ظافر العابدين، وفاة والدته السيدة "عزيزة"، فجر اليوم السبت، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.



ظفر العابدين ووالدته الراحلة

ونشر العابدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع والدته الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها: "البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك".



ظافر

وعلى جانب آخر، كان الفنان ظافر العابدين، قد أكد أنه سعيد بالمشاركة فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، ويقدم من خلاله دور مختلف عن كل الأدوار الذى قدمها فى مشواره الفنى .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" العمل يحتوى على عناصر نجاح كثيرة بداية من الورق المكتوب باحترافية، مرورًا بالإخراج الأكثر من ممتاز، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين فيه، فهو عبارة عن تركيبه ممثلين قوية، لذلك متشوق جدًا لرد فعل الجمهور على شخصيتى .

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.