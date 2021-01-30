أول تعليق لمها الصغير بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عبرت الإعلامية مها الصغير عن حزنها الشديد لرحيل والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت مها، في أول تعليق لها بعد وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام: "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رحل محمد الصغير.. أبي وبطلي، واستقامة ظهري.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

كان الفنان أحمد السقا أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، ونشر صورة الصغير عبر حسابه على موقع إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، وتعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.