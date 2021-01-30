أول تعليق من نجل "السقا" بعد وفاة جده: "لا أستطيع الانتظار حتى ألقاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا، جده مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، بكلمات مؤثرة.

وكتب ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، مودعا جده، ومؤكدا أنه لم يبك يوما بهذه الطريقة على أي شيء، ولكنه سيفتقده "لكن ما يجعلني سعيدًا هو أنني أعلم أنك تنظر إلينا من السماء، وتبتسم وأنت تعلم أن الملايين، وأعني الملايين يغنون الأناشيد لك إلى الأبد".

وأضاف: "أسطورتي، بطلي.. لا أحد يعرف كم كنا قريبين.. كنت أسعد إنسان، لقد وصلت الآن إلى الجنة وأسعد ملاك.. أحبك ولا أستطيع الانتظار حتى ألقاك مرة أخرى.. صديقي المفضل للأبد".

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.