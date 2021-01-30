قمر اللبنانية تثير الجدل بسبب الماسونية.. والجمهور يهاجمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أثارت الفنانة قمر اللبنانية، حالة من الجدل، عقب ظهورها بوشم الماسونية مرسوما على يدها.

ونشرت قمر، الصور التي تحمل الوشم، عبر حسابها على إنستجرام، لتتلقى هجوما عنيفا من قبل متابعيها الذين اتهموها بالماسونية.

ووقع خلاف بينها وبين أحد متابعيها، بعدما كتب: "كل أفعالك ولبسك الفاحش وفيديوهاتك اللا أخلاقية ما كفتك، شو تركتي لاخرتك.. دمرتي نفسك"، وردت قمر : "دي نفسي وأنا حرة بنفسي يا متحول".

كما تلقت قمر، عدة تعليقات عنيفة من متابعيها، بينها: "قمر صارت ماسونية"، "حبيبتي انتي عاملة لايدك رمز الماسونية، اذا ما تعرفي أو من دون قصد عملتيه فنحن قولنالك"، "ماسونية عبادة الشيطان"، "بدها تعمل حالها ماسونية".

يذكر أن، قمر اللبنانية، قالت مؤخرا في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مع تمام" على قناة "الجديد"، انها عانت بسبب جهل والدتها، وعدم اعتنائها بتربيتها، وتربيتها في الملجأ وحيدة بدون أهل، وتعرضها للظلم على يد المقربين منها، بالإضافة لظروف الحرب في بلدها وهي صغيرة، موضحة بأن كل هذه الأمور جعلتها تسير في طرق لا تود السير فيها.