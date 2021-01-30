حمزة السقا ينعى جده محمد الصغير بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى حمزة السقا نجل الفنان أحمد السقا، جده مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، بكلمات مؤثرة.

وكتب حمزة، عبر حسابه على إنستجرام: "وداعا سيدي.. أحبك كثيرا، لأنك لم تكن جدي فقط، بل كنت صديقي، أخي، جدي وأبي.. أنا أحبك كثيرا، وأنا أعلم أنه يمكنك رؤيتي".

وأضاف: "أكتب هذا الكلام، وأعلم أنك وجدي (صلاح) جالسان الآن تشاهداني وتراقباني وأنا أكتب.. كلماتك الأخيرة كانت (أنا مبسوط).. أنا أحبك كثيرًا.. أنت مقاتل وأسطورة حقيقية.. كل ما أريدك أن تعرفه هو أنني أحبك".

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.