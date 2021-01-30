فن ومشاهير

حمزة السقا ينعى جده محمد الصغير بكلمات مؤثرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى حمزة السقا نجل الفنان أحمد السقا، جده مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، بكلمات مؤثرة.

وكتب حمزة، عبر حسابه على إنستجرام: "وداعا سيدي.. أحبك كثيرا، لأنك لم تكن جدي فقط، بل كنت صديقي، أخي، جدي وأبي.. أنا أحبك كثيرا، وأنا أعلم أنه يمكنك رؤيتي".

وأضاف: "أكتب هذا الكلام، وأعلم أنك وجدي (صلاح) جالسان الآن تشاهداني وتراقباني وأنا أكتب.. كلماتك الأخيرة كانت (أنا مبسوط).. أنا أحبك كثيرًا.. أنت مقاتل وأسطورة حقيقية.. كل ما أريدك أن تعرفه هو أنني أحبك".

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس ، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا