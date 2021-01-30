10 أسباب تدفعك للزواج بـ”ممرضة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 12:09 مساءً - يبحث الإنسان دائما عن شريك الحياة وبمواصفات معينة تختلف من شخص إلى آخر ، ولكن هناك أسباب معينة تدفع الشخص للارتباط بممرضة .

وتتمتع الممرضات بصفات كثيرة تجعلهن قادرات على إسعاد الشريك، لذلك فإن فكرة الزواج بممرضة قد تكون مغرية للكثير من الرجال، كما تقول الكاتبة “لورنس أو” في تقرير نشرته مجلة “سانتي بلوس” (santeplusmag) الفرنسية، فما هي هذه الصفات؟

1- متنفّس للطرف الآخر

يتعين على الزوج غالبًا أن يتعايش مع غياب زوجته الممرضة لوقت طويل، وتتيح هذه المساحات الزمنية للزوجين متنفّسا ينقذهما من الشعور بالاختناق والملل مثلما يحدث لكثير من الأزواج.

2 – القدرة على الإصغاء إلى الآخر

في كثير من الأحيان يحتاج المرضى إلى آذان صاغية، لذلك تتمتع الممرضات بقدرة استثنائية على سماع الآخرين والإصغاء إلى مشكلاتهم.

3- يعرفن كيف يظهرن دعمهن

يتم إعداد الممرضات للتعامل مع أسوأ الظروف، لذلك فإنهن يتمتعن برباطة الجأش والقدرة على إظهار التعاطف تجاه الغير وإعطاء الآخرين الكثير من الأمل.

4- الحكمة والرصانة

تتعايش الممرضات يوميا مع الموت، وهو ما يجعلهنّ ينظرن إلى الحياة بشكل مختلف. فبالنسبة لهنّ، لا تستحق الحياة الشعور الدائم بالضيق بل تستوجب الإسراع بإظهار الحب والمشاعر النبيلة.

5- الرحمة والتضحية

تركز الممرضات كل طاقاتهن لمساعدة أولئك الذين يبحثون عن الطمأنينة، واهتمامهن الدائم برفاهية الآخرين يجعلهن مثالا للرحمة والتضحية.

6- التعامل مع الصعوبات

تهرع الممرضات غالبًا إلى مساعدة المرضى في الأوقات الحرجة، ومع تكرر هذه المواقف تجدهن قادرات على التصرف بشكل سليم في أوقات المحن.

7- التمتع بحس المسؤولية

تدفع مهنة التمريض إلى تحمل المسؤولية والتغلب على الفشل، وحس المسؤولية الذي يميز الممرضات يجعلهن على دراية بأهمية أدوارهن في المنزل ويعرفن كيفية القيام بواجباتهن على أتمّ وجه.

8- الاعتناء بصحة الآخرين

تتمتع الممرضات بحسّ الصبر والرغبة في الاعتناء بالآخرين؛ فعندما تعترضهن أي مشكلة صحية، فإنهن يظهرن مهارة كبيرة في القيام بالإسعافات الأولية. إذا كانت زوجتك ممرضة، لا داعي للقلق بشأن مثل هذه المواقف.

9- المبادرة والمشاركة

تقدم الممرضات الدعم للآخرين باستمرار، ولكنهن لا ينتظرن في الغالب أي مساعدة؛ فمن المؤكد أن الممرضة ستكون قادرة أثناء الحياة الزوجية على أن تظهر القدر الكافي من المبادرة والمشاركة لإسعاد الطرف الآخر.

10- التمتع بروح الدعابة

يتعين على الممرضات التمتع بروح الدعابة التي تسمح لهن باحتواء المواقف الصعبة، والتسلح بالابتسامة دائما، وهو ما قد يجعلك تقرر فعلا أن ترتبط بممرضة.