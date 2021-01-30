هيلاري وتشيلسي كلينتون تنتجان “بنات كوباني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حصلت شركة الإنتاج الجديدة Hidden Light، التابعة لهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي، على حقوق ملكية رواية جايل تسيماش ليمون “بنات كوباني”، التي كانت من الكتب الأكثر مبيعاً؛ لتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، بعد منافسة حامية مع مقدمي العروض الآخرين.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون: “إن بنات كوباني سرد غير عادي لنساء شجاعات متحديات يناضلن من أجل العدالة والمساواة”.

وأضافت: “أنشأنا Hidden Light للاحتفاء بالأبطال غير المشهورين، الذين غالباً ما يتم التغاضي عن شجاعتهم، ولا يمكننا أن نشعر بسعادة أكبر من سعادتنا بتقديم هذه القصة الملهمة إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم”.

وبرنامج Hidden Light الأول Gutsy Women، الذي تقدمه هيلاري وتشيلسي، في تلفزيون “أبل” مستوحى من كتاب “نساء شجاعات”، ويسلط الضوء على مجموعة من الرائدات اللائي يتصدين للإجابة عن السؤال: “ما الذي يتطلبه الأمر بالضبط لتكوني امرأة جريئة؟”.