فيلم كويتي يحصد جائزة “الصقر الخليجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اقتنص الفيلم الكويتي “ببن بي ك” للمخرج الشاب يوسف العبدالله جائزة أفضل فيلم في مسابقة “الصقر الخليجي القصير”، التي تنافست عليها 10 أفلام ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي، الذي اختتم مساء أول من أمس.

وفي هذا الصدد، قال المخرج يوسف العبدالله في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية: “سعادتي لا توصف بالحصول على جائزة أفضل فيلم، وأنتهز الفرصة لأشكر من خلالكم القائمين على مهرجان العين، لإقامة هذا الحدث الاستثنائي في ظل هذه الظروف العصيبة”.

واستطرد يوسف: “سعيد بهذه الجائزة، وأهديها لبطل فيلم “ببن بي ك”، ولكل عامل بسيط اضطر للاغتراب ليعيل عائلته الفقيرة ولم يتحمل المعيشة ليرحل عن عالمنا، شكراً لكل من وقف إلى جانبي ودعمني”.