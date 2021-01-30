طاهر رحيم: رفضت 20 عرضًا لتمثيل شخصية “الإرهابي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الممثل الجزائري الفرنسي طاهر رحيم أنه رفض ما بين 15 و20 عرضاً أميركياً وألمانياً وفرنسياً تلقاها للقيام بدور “إرهابي مسلم” في أفلام سينمائية، منذ أن برز في فيلم “النبي”، مبرراً رفضه بأن الشخصية المطلوب منه تجسيدها “تقدم صورة نمطية سلبية عن الإسلام”.

وقال رحيم في حوار مع موقع deadline: “عندما تتحدث عن مواضيع مثل تلك، يجب أن تعرف ما الذي تتحدث عنه وماذا تريد أن تخبر الجمهور؟ ماذا تريد منهم أن يتعلموا؟ أنا لا أقول إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها مسلمون غير موجودة، فنحن نعلم أنها حدثت، لكنها جزء ضئيل من التجربة الإسلامية”.

وتابع: “الشعوب العربية والإسلامية أصيبت بأذى شديد بسبب ما فعله الإرهابيون، لكن هناك وجهاً آخر لكون الإنسان مسلماً، وهو وجه لم يتم استكشافه بشكل كافٍ، وحتى قبل أن أبدأ في تلقي تلك العروض، لم أكن مهتماً بسرد قصص عن الإرهابيين”.