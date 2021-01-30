ريهام عبد الغفور: التمثيل صالحني مع نفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن التمثيل عالجها نفسياً في كثيرٍ من الأوقات، حين كانت تعاني من أزمة ثقةٍ في النفس بشكلٍ كبير.

وأضافت: “لكن التمثيل صالحني مع نفسي”.

وتحدثت عن دورها في مسلسل ربع قيراط الذي تناول معاناة المرأة في المجتمع بعد الطلاق.

فكشفت لبرنامج B My Guest عن “وجود تحركاتٍ من محكمة الأسرة في النظر إلى الخطوات المتعلقة بحصول المرأة على حقوقها، وذلك كردة فعلٍ على المسلسل”.

وقالت: “هذا أمر يجعلني أشعر بالفخر”.

أما في ما يخص الموضة، فلفتت إلى أنها “تتبع آخر صيحات الموضة في حدود ما يليق بها ويناسبها وتفضل كل ما هو بسيط”.

وتحدثت الفنانة المصرية عن علاقتها بأولادها، وكيفية تحقيق التوازن بين مهامها، والصفات التي أخذتها من والدها ومن والدتها، كما تطرقت إلى الصفات التي تحب تواجدها في الرجل.