ياسمين صبري تتلقى طلبًا غريبًا من متابع والجمهور يسخر منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بإنستجرام، صورة جديدة لها من جلسة تصوير خاصة بإحدى الماركات العالمية أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت ياسمين تعليقات كثيرة على الصورة إلا أن أحد المتابعين علق على الصورة بطلب غريب، حيث طلب منها الزواج.

ولم تعلق ياسمين على المتابع، في حين سخر عدد كبير من الجمهور من طلب المتابع، حيث قال أحد متابعيها: “أنت تقدر تضحكها زي أبو هشيمة ما بيضحكها”.

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد نشرت منذ أيام صورة من احتفالها بعيد ميلادها ظهرت فيها تطفئ الشمع بمفردها مما دفع الإعلامي شريف مدكور للتعليق على الصورة بسخرية قائلاً: “طبعاً كل سنة وهي طيبة وبصحة وسعادة، بس هو في حد بيطفي الشمع لوحده”.

من ناحية أخرى، لم تعلن ياسمين صبري حتى الآن خوضها السباق الدرامي الرمضاني في حين كان آخر ظهور لها رمضان الماضي من خلال مسلسل “فرصة تانية” وشاركها البطولة كل من أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد.