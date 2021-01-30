رزان مغربي تثير الجدل بتصريح غريب.. أرادت إنجاب 19 طفلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة والإعلامية رزان مغربي ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، الذي يقدمه على قناة الحياة، حيث قالت إنها تقوم بعمل كل شيء في المنزل، من ترتيبه وتنظيفه وتكره تنظيف الحمام، لكنها لا تجيد الطبخ، وعندما يعود ابنها “رام” من لندن تقوم بالطبخ له. وأضافت أنها تعشق الأكل المصري مثل الكشري والقرنبيط بالخلطة والمحشي والملوخية.

وأشارت إلى أن لها أخا واحدا اسمه طارق، وهي أكبر منه بعشر سنوات، وأن والدها محام كبير بلندن، وأنها علي الرغم من ذلك لا تعرف تأخد حقها، وأنها تحس بالقهر عندما يسيء شخص فهم كلامها، مضيفة: “ربنا موجود وفي النهاية ينصف المظلوم، وأنا مش بحب الانتقام ومقتنعة جداً بمقولة حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي: “لو رجع بيا الزمن كنت اتجوزت وأنا عندي 14 سنة، وأخلف 19 عيل لأن أحلي حاجة في الدنيا الأولاد، وعلى الرجل أن يُسعد المرأة علشان يعيش مرتاح، ويقول لها حاضر ونعم”. وأضافت أن أسرع طريق لقلب الرجل طاجن البامية والملوخية.

يكر أنه عرض للفنانة رزان مغربي مؤخراً فيلم “صابر وراضي” مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله، حول سائق يجسده “أحمد آدم”، الذي يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيي الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربي، وتدخل في العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي إنساني.