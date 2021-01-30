كورونا "يسرق" 700 مليون دولار من مهرجان موسيقي أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إرجاء مهرجان "كواتشيلا" الموسيقي إلى موعد غير محدد بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأرجع مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد، كامرون كايزر، تأجيل المهرجان، المقرر تنظيمه في أبريل/نيسان للمرة الثانية، بعد إلغاء نسخة العام الماضي للسبب ذاته، إلى "الانتشار المتجدد لكوفيد-19" في المقاطعة وحول العالم.

وأوضح المسؤول، في بيان، أن المهرجان يستقطب "مئات آلاف المتفرجين من بلدان عدة بعضها تطاوله جائحة كوفيد-19 العالمية بدرجة كبيرة".







ولم يعلن المنظمون، الجمعة، عن أي موعد جديد لنسخة 2021 من هذا المهرجان الذي يقام في العادة سنويا خلال عطلتي نهاية أسبوع في أبريل/ يسان بمنطقة إنديو في صحراء كاليفورنيا.



وفي أبريل/نيسان 2020، أرجئ المهرجان مرة أولى إلى أكتوبر/تشرين الأول بسبب الجائحة، لتقرر بعدها السلطات في الصيف الماضي تأجيله مجددا إلى أبريل/نيسان 2021.

وكان برنامج مهرجان العام الماضي يزخر بأسماء بارزة بينها "رايج أجاينست ذي ماشين" وترافيس سكوت وفرانك أوشن، غير أن الإرجاء المتكرر لهذا الحدث قد يغيّر هذه الأسماء في النسخة المقبلة.

وفوّتت منطقة وادي كواتشيلا أرباحا تصل إلى 700 مليون دولار بسبب إلغاء المهرجان.



