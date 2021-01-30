شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم بفستان الزفاف مع أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هيدى كرم، عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، ظهرت فيها بفستان الزفاف، فى مشهد زواجها من الفنان أحمد زاهر، الذى يؤدى شخصية "طارق نصار" ضمن أحداث المسلسل، الذى يعرض على قناة ON، ونشرت هيدى، الصور عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "من كواليس مسلسل لؤلؤ".

وفى مشهد سابق من أحداث المسلسل، دخل طارق نصار – أحمد زاهر – مع زوجته داليا – هيدى كرم – فى مشادة، حيث عرفت داليا خبر زواج طارق من لؤلؤ بعدما شاهدت الصور على السوشيال ميديا، لكنه صدمها بأنها متزوجة منه فقط من أجل المال وهذا هو السبب الذى جعلها تستمر معه حتى الآن.



هيدى كرم

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل "لؤلؤ"، تطورات فى الأحداث، حيث بدأ أحمد زاهر، يشك فى بودا – محمد الشرنوبى – بعدما أمر أحد العاملين معه بالبحث وراءه معرفة كل شيء عنه، وفى نفس الوقت تعيش لؤلؤ – مى عمر – فى حيرة بسبب حبها لبودا وفى نفس الوقت تجد من طارق كل الحب والمعاملة الطيبة كما تنصحها والدتها إكرام – سلوى عثمان- بنسيان بودا تماماً.



هيدى

يذهب سيد والد لؤلؤ – حمدى هيكل – إلى فيلا لؤلؤ وتقابله اكرام الدة لؤلؤ وتدخل فى مشادة معه ويتدخل مجدى – ادوارد – ويطرده من أمام الفيلا، وفى نفس الوقت يخبر طارق لؤلؤ أنه قابل بودا وتنكر لؤلؤ معرفتها به تماماً.





داليا – هيدى كرم – ووالدتها يخبران طارق بأن الجنين توفى، وعندما يصل المنزل يكشف كذبتهم ويخبرهما أنه كان على علم بهذه الكذبة من البداية، بينما تخبر نهال والدتها أنها قررت الزواج من زميلها تامر بعدما وقف بجانبها بعد معرفته بكل شيء عنها، وتكذب عليها وتخبرها أن ابنتها منة – ملك أحمد زاهر – سافرت إلى استراليا للدراسة.





تذهب لؤلؤ إلى ورشة بودا وتطلب من مروة عدم دخولها معها، ويقابلها بودا مقابلة فاترة وتسأله عن والديه وأنها تريد زيارتهم ولكنه يخبرها بأنهما مسافران الإسكندرية، وبعدما جلست لؤلؤ يظهر طارق أمام باب الورشة يستعد للدخول عليهم ليحبس هذا المشهد أنفاس متابعى المسلسل.