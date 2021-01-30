شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين السقا يكشف آخر ما قاله جده محمد الصغير قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير خيم على عائلة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، عقب وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، الذى تسبب في دخوله المستشفى طوال الأيام الماضية وسط حرص من عائلته على الدعاء له سواء من زوج ابنته النجم أحمد السقا، أو حفيدة ياسين السقا، حيث حرص الأخير فى أكثر من مناسبة على مطالبة متابعيه بالدعاء لجدة من وقت لآخر.



ياسين السقا

وكشف ياسين السقا عبر حسابة على انستجرام، أخر ما قالة جده محمد الصغير، حيث كتب:"أخر حاجة قالها حمودى .. أنا مبسوط".

الصغير واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لأكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام، وله كتاب يحكى فيه مشواره المهني والإنساني اسمه "أيام من عمري"، وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.

ونعى النجم أحمد السقا، حماه محمد الصغير، من خلال حسابه الشخصي على "انستجرام"، مع صورة وكتب: "توفى إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".

وفى مقابلة تليفزيونية، حكى خبير التجميل الراحل عن بداية مشواره، قال إنه لم يكمل تعليمه فقد ترك الدراسة وهو فى الصف الثانى الإعدادي، وكان حلمه عالم التجميل وتصفيف الشعر، لأنها مهنة خاله الذى كان عميد مهنة الكوافير فى مصر، وعمل مع الكثير من الشخصيات الهامة، دخل بيوتهم ووضع لمساته الخاصة على إطلالاتهم، فاحب الصغير أن يكون جزءًا من هذه الطبقة وهذا العالم.