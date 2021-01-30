شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم حظر تجول .. إلهام شاهين تتحدث عن قبولها الموضوعات الجريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيلم حظر تجول .. إلهام شاهين تقدم سينما بتخدم المجتمع

وأكدت النجمة إلهام شاهين: "شرف لنا تمثيل مصر فى أى مكان فى العالم، ونقدم سينما بتخدم المجتمع حقيقى يعنى مش مجرد الناس تنبسط ويبقى فيلم وخلاص"، مؤكدة: "الفيلم بيقدم قضية مهمة جدا، والسينما لا تقدم حلول لكن تضع إيد الناس على الخطأ فى المجتمع وتخليهم هما يفكروا فى حلول".

الهام شاهين تعلق على فيلم حظر تجول

فيلم حظر تجول .. إلهام شاهين تحصل على جائزة أفضل ممثلة

فيلم حظر تجول عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الماضى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".



فيلم حظر تجول

فيلم حظر تجول تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

فيلم حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن فيلم حظر تجول يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.