"عندما يعجز اللسان عن الكلام".. أيمن سلامة ينعى فهمي الخولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، المخرج فهمي الخولي، الذي وافته المنية مساء الجمعة.

وكتب أيمن، عبر حسابه على فيسبوك : "الأستاذ والصديق العزيز المخرج فهمي الخولي وداعا.. عندما يعجز اللسان عن الكلام.. سأفتقدك كثيرا.. إنا لله وانا إليه راجعون.. اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عنه وأدخله فسيح جناتك".

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدّم للمسرح ما يفوق 100 عرض مسرحي مع ألمع النجوم، منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، كانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منها: "الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي".

كانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: "الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق" وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.