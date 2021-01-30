الوسط الفني يودع 4 من أبنائه في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ودع الوسط الفني في مصر، أمس الجمعة، أربعة من أبنائه غيّبهم الموت ورحلوا عن عالمنا.

محمود عبدالغفار

البداية كانت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة؛ حيث أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود عبدالغفار، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونعت النقابة الراحل، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على نفس الموقع، وأُقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة في مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

بينما من المسلسلات التي شارك بها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد العام 2016 آخر الأعمال التي شارك بها الفنان محمود عبد الغفار، حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".

محمد الصغير

فيما أعلن الفنان أحمد السقا، صباح الجمعة، وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.

أشرف صالح

فيما أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ظهر الجمعة، وفاة الفنان أشرف صالح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب منير معلقًا على صورة نشرها للراحل: "الدوام لله أشرف صالح".

وشُيّع جثمان أشرف صالح من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت في منطقة إمبابة بعد صلاة الجمعة.

من أبرز الأعمال التي شارك فيها صالح، مسلسلات: "سلسال الدم، أبو العروسة، الجماعة، وربع رومي" وغيرها.

فهمي الخولي

فيما أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة.

وكتب عادل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

فهمي الخولي مخرج وممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص، وتولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.