كيف علّق ابن شقيق عبد الحليم حافظ عن تشبيه تامر حسني بالعندليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رفض محمد شبانة، ابن شقيق المطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، تشبيه الفنان تامر حسني بالعندليب الأسمر.

وقال شبانة، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر تليفزيون دبي: "كل واحد حر في رأيه، ولكن أنا بالنسبالي مفيش وجه شبه خالص، عبد الحليم قصة تانية مختلفة تماما، عبد الحليم في السما أنا شايف كده والباقي كله مش موجود".

أضاف: "نحسب امتى إن ده زي عبد الحليم، بعد عمر طويل حينما يتوفاه الله ويعيش 40 - 50 سنة بعد الوفاة نقول وقتها إنه ابتدى يقرب من عبد الحليم".

وكان المنتج محمد حفظي، شبّه الفنان تامر حسني، بأنه "عبد الحليم حافظ القرن الواحد والعشرين" خلال كلمة له بحفل افتتاح الدورة 42 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.