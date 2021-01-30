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"وحشتيني يا فادية".. إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدة حسن الرداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة إيمي سمير غانم، ذكرياتها مع والدة زوجها الفنان حسن الرداد، والتي رحلت عن عالمنا يوم 10 يناير الجاري.

ونشرت إيمي، صورة تجمعها بزوجها ووالدته الراحلة عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "وحشتيني يا فادية.. الله يرحمها يارب ويغفر لها".

يذكر أن الفنان حسن الرداد، كان قد أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وان شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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