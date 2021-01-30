بالفيديو – كيف يمضي نادر الأتات وقته في الحجر الصحّي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها العالم، ولبنان تحديدًا مع ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اضطرت الدّولة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في محاولة للحد من انتشار الوباء، في وقت باتت الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات والعلاجات الطبيّة الكافّة للمصابين بالفيروس، فأغلقت المؤسسات العامّة والخاصّة، وفرضت قيوداً وعقوبات على الأشخاص الذين لا يلتزمون الحجر المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت الدول الأنشطة الرياضيّة، وحظرّت التجمّعات الحاشدة، كما أنّها ألغت الجولات والمهرجانات الفنيّة.

المسافة التي فرضها الوباء بين الفنانين ومحبّيهم، قصّرتها منصات التواصل الإجتماعي التي باتت الوسيلة الوحيدة التي تسمح للفنان بالتواصل مع محبّيه والتواجد معهم. هكذا يفعل النجمة اللبنانية نادر الأتات الذي يشارك المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أوقاته في الحجز المنزلي، وخلال الساعات الماضية نشر فيديو ظهر فيه مستلقيًا في المنزل ويشاهد كليب أغنيته الجديدة من “يومتا”.

الفيديو الذي نشهر نادر الأتات حصد تفاعلًا واسعًا من المتابعين، خاصةً أنه يحمل رسالة واضحة إلى الجميع بالبقاء في المنزل والإلتزام بضرورة التباعد الإجتماعي إلى حين تحسّن الوضع في لبنان وانحصار تفشّي الفيروس.

تنتمي أغنية “من يومتا” إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وقد اختار نادر الأتات إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

نفيد بالذكر أن الأغنية تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وحققت في شهر واحد أكثر من مليوني مشاهدة على موقع “يوتيوب”.