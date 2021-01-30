سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 30 يناير 2021، في ماكينات الصراف الآلى ومكاتب الصرافة وسط وفرة المعروض النقدي.

ووفق مسح ”الخليج 365” جاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.68 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي، كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.78 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15.6769 جنيه للشراء، و15.7769 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

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وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي 18.9816 جنيه للشراء، و19.1059 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 21.4727 جنيه للشراء، و21.6160 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري نحو 4.1793 جنيه للشراء، و4.2062 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي فسجل نحو 4.2676 جنيه للشراء، و4.2956 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.7237 جنيه للشراء، و52.1880 جنيه للبيع.