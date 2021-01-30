شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم لم تشاهده فردوس محمد من أعمالها السينمائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمر اليوم 30 يناير ذكري رحيل الفنانة فردوس محمد التي جسدت أم أغلب نجوم السينما في أفلام الأبيض والأسود منهم عبد الحليم حافظ وفريد شوقي وفاتن حمامة وعمر الشريف وشكري سرحان، الراحلة قدمت فيلم "عنترة بن شداد" الذي جسدت فيه أم الفنان الكبير وحش الشاشة فريد شوقي "أم عنترة" وهذا الفيلم لم تشاهده الراحلة رغم أنه الفيلم الوحيد الملون في مشوارها فقد توفيت فى 22 سبتمبر1961، عن عمر ناهز 55 عاما، بعد معاناة من مرض السرطان بعد أن أنهت تصوير فيلمها "عنترة بن شداد" مع الفنان فريد شوقى، والذى عرض يوم 4 ديسمبر 1961 أى أنها لم تشاهد الفيلم، وهو الفيلم الوحيد الملون فى مشوارها السينمائى.

يذكرأن الفنانة فردوس محمد قدمت 129 فيلما جسدت خلالها شخصية الأم فى أكثر من 100 فيلم لأغلب نجوم السينما، فهى أم لعبد الحليم حافظ وأم لفاتن حمامة وأم لفريد شوقى وأم لعمر الشريف وغيرهم الكثير من النجوم، ومن أشهر أفلامها (بياعة التفاح، سفير جهنم، سيدة القطار، صراع فى الميناء، إحنا التلامذة، حكاية حب، الطريق المسدود، سيدة القصر، رُد قلبى، أين عمرى، شباب امرأة، ابن النيل، أبو حلموس، سلامة فى خير، وعفريتة إسماعيل ياسين، وغزل البنات).