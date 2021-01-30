رزان مغربي: أتمني تجسيد شخصية داليدا.. وإنجاب 19 طفلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّت الفنانة اللبنانية رزان مغربي ضيفة في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي والذي يُعرض على قناة "الحياة".

وكشفت رزان عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، قائلة إن لديها أخ واحد تكبره بـ10 سنوات، ووالدها محامي شهير في العاصمة البريطانية لندن".



وأضافت: "لو عادت بي الأيام للوراء كنت فكرت في الزواج وعمري 14 عاماً، وكنت أنجبت 12 طفلاً، أجمل شيء في الحياة الأولاد".

كما تحدثت عن أهم سمات ابنها رامي قائلة: "هو شخص هادي جداً متأثراً بطباع والده، ويحب البرامج السياسية وأتمني دائماً ان يكون صادقاً ويصلي".





وحول أمنياتها في مجال التمثيل أوضحت: "عمر الشريف هو أفضل ممثل في العالم العربي وتمنيت الوقوف أمامه في السينما، ومن شدة حبي له تمنيت لو قام بضربي، مثلما حدث مع فاتن حمامة في فيلم صراع في المينا".

وأضافت رزان: "لو سألوني عن شخصية أتمنى تقديمها على الشاشة سأقول دون تردد الفنانة العالمية داليدا، فأنا أعشق هذه النجمة بكل تفاصيلها وأتمني تقمص شخصيتها على الشاشة، لذا أناشد المنتجين التحمس لهذه الشخصية الثرية وإنتاج عمل فني غني يتناول كل تفاصيل حياتها ومشوارها الفني".

وبسؤالها عن أفضل أدوارها قالت: "أحب شخصية مونيكا في فيلم (حرب إيطاليا) أمام النجم أحمد السقا ومجدي كامل".

يذكر أن رزان مغربي تعمل ممثلة وإعلامية، من مواليد 18 أغسطس/آب 1973، وهي حاصلة على الجنسية البريطانية وتجيد الحديث بـ4 لغات.

ويضم سجلها الفني 8 أفلام سينمائية أبرزها: "حرب إيطاليا و"حسن طيارة" و11 مسلسل تلفزيوني منها "الكبير أوي، حكاية حياة".



