محمد الصغير.. صور من حياة أشهر مصفف شعر مصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر بعد رحيل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعد الصغير أحد أشهر مصففي الشعر في مصر، وهو والد زوجة الفنان المصري أحمد السقا، وحقق شهرة واسعة بسبب حبه لمهنته وقدرته على تطوير نفسه.

وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على صور من حياة الراحل جمعته بعدد من المشاهير وصور أخرى جمعته بأفراد أسرته.







من أهم الصور التي يضمها أرشيف محمد الصغير واحدة تجمعه بزوجته ملكة العلايلي.

أحبته هذه السيدة وهو في بداية مشواره، وبالرغم من انتمائها لأسرة ثرية وقفت بجانبه وكانت بالنسبة له السند في حياة مليئة بالمتاعب.







المدهش أنه رغم الحب الكبير حدث الانفصال، لكن بعد سنوات طويلة قرر الصغير ان يصحح هذا الخطأ وقبل وفاته بأيام رد ملكة العلايلي لعصمته، وعاشت معه ساعاته الأخيرة وكأنه أراد ان تكون البداية والنهاية بين يديها.





وهناك صور تجمع الصغير بابنته مها وأحفاده، وصور مع نجوم كبار مثل أحمد عز ويسرا وإلهام شاهين وليلى علوي.



بدأ الصغير مسيرته المهنية عام 1960 وترك المدرسة في الصف الثاني الإعدادي، وتعلق وعمره 12 عاما بمجال تصفيف الشعر.

سافر إلى باريس لتطوير نفسه واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال، وأنشأ مراكز تجميل في مصر وعدد من الدول العربية تحمل اسمه.

وفي عام 2015 أصدر كتابا بعنوان "أيام من عمري" تناول خلاله سيرته الذاتية وعلاقاته بعدد من النجوم والمشاهير.



