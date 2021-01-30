وفاة المخرج المصري فهمي الخولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المخرج المسرحي المصري فهمي الخولي، في ساعة متأخرة مساء الجمعة داخل مستشفى العلمين بعد صراع طويل مع المرض.

حصل الخولي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 مع مرتبة الشرف، وبدأ نشاطه الفني مطلع ستينيات القرن الماضي في فرقة التلفزيون المسرحية، وحصل على منحه علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي.

أخرج 103 عرضاً لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التلفزيون المصري، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل، وعمل مخرجاً مسرحياً في أكثر من دولة عربية، وحظيت أعماله بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية.

نال المخرج المسرحي الراحل جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، و"نوط الامتياز" من الطبقة الاولى في العلوم والفنون عام 1995، وجائزة الدولة "للتفوق في الفنون" عام 2010.

كما حصل على "وسام الاستحقاق" من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، ومفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، وشهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988 إلى جانب عدد من شهادات التقدير من المهرجانات المصرية والعربية.